Сколько денег нижегородцам нужно для счастья? И чьи запросы самые высокие? Выяснили аналитики

В преддверии Нового года жителям Нижнего Новгорода для счастья нужно 181 тысячу рублей в месяц. Еще в мае у горожан эта сумма равнялась 172 тысячам рублей, а в начале года — 170 тысячам.

В целом счастье в денежном эквиваленте для жителей столицы Приволжья, по сравнению с 2019 и 2018 годами, не так сильно подорожало — всего на 10 тысяч, когда люди озвучивали желаемые 172 и 169 тысяч рублей соответственно. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «НН.Собака.ru».

Примечательно, что нижегородцам для счастья оказалось необходимо денег меньше, чем жителям Владивостока, Ростова на Дону и Екатеринбурга, отмечают аналитики. Так, владивостокцам необходимо — 204 тысячи, ростовчанам — 198 тысяч, а екатеринбуржцам — 186 тысяч рублей в месяц. Самые скромные ожидания у оренбуржцев — для счастья им нужно в среднем 138 тысяч.

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Фото: depositphotos.com