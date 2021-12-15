В Нижегородском планетарии выступит камерный хор

Новогоднее выступление камерного хора в планетарии имени Гречко — это новое визуальное прочтение праздничных композиций в оригинальных аранжировках.

Хор исполнит песни из советских кинофильмов и новую обработку песни Jingle bells, которую так любят космонавты, находящиеся на орбите.