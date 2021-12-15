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В Нижегородском планетарии выступит камерный хор

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В это воскресенье, 19 декабря, в большом звездном зале Нижегородского планетария имени Гречко пройдет полнокупольная программа «Песни. Звезды. Новый год» и выступит камерный хор «Нижний Новгород».

 

Новогоднее выступление камерного хора в планетарии имени Гречко — это новое визуальное прочтение праздничных композиций в оригинальных аранжировках.

Хор исполнит песни из советских кинофильмов и новую обработку песни Jingle bells, которую так любят космонавты, находящиеся на орбите.

 

19 декабря

Время: 17:00

Место: улица Революционная, 20

 

 

Стоимость билетов — от 600 до 900 рублей. Приобрести билеты можно в кассе планетария или онлайн на сайте.

 

 

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столиц Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.

 

 

 

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