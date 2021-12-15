В Нижегородском планетарии выступит камерный хор

В это воскресенье, 19 декабря, в большом звездном зале Нижегородского планетария имени Гречко пройдет полнокупольная программа «Песни. Звезды. Новый год» и выступит камерный хор «Нижний Новгород».
Новогоднее выступление камерного хора в планетарии имени Гречко — это новое визуальное прочтение праздничных композиций в оригинальных аранжировках.
Хор исполнит песни из советских кинофильмов и новую обработку песни Jingle bells, которую так любят космонавты, находящиеся на орбите.
19 декабря
Время: 17:00
Место: улица Революционная, 20
Стоимость билетов — от 600 до 900 рублей. Приобрести билеты можно в кассе планетария или онлайн на сайте.
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