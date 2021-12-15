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Нижегородские трамваи украсят новогодними гирляндами. Разноцветные огни повесят на 30 составов

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В Нижнем Новгороде новогодние разноцветные гирлянды украсят более 30 городских трамваев. Об этом рассказывает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

 

Уже сегодня, 15 декабря, в город вышел первый украшенный гирляндами трамвай — на маршрутах 6 и 7.

Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде будет три вагона новогодних трамваев, где будет играть праздничная музыка, а за рулем — Дед Мороз.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столиц Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.

 

 

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Фото: Никита Духник

 

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