Нижегородские трамваи украсят новогодними гирляндами. Разноцветные огни повесят на 30 составов

Уже сегодня, 15 декабря, в город вышел первый украшенный гирляндами трамвай — на маршрутах 6 и 7.

Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде будет три вагона новогодних трамваев, где будет играть праздничная музыка, а за рулем — Дед Мороз.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столиц Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.

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Фото: Никита Духник