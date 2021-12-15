В бутике RUSSKIYE Central Market пройдет благотворительная «Новогодняя распродажа»

Благотворительная «Новогодняя распродажа» пройдет в бутике RUSSKIYE Central Market с 19 по 26 декабря.

«Мы нашли много девушек, готовых выставить свое платье на продажу. Я тоже непременно приму участие — от меня на новогодний sale будет элегантное платье Alberta Ferretti, настоящий vintage в стиле Гэтсби», — рассказывает руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Все вырученные средства передадут в поддержку акции «Нижний, помогай!». Его цель — поддержка благотворительных организаций, представленных на платформе «800 добрых дел», через сотрудничество с компаниями малого и среднего бизнеса.

Материал от «НН.Собака.ru» с участницами проекта «800 добрых дел», сильными и успешными женщинами Нижнего, которые своим примером показывают: можно менять окружающий мир шаг за шагом, каждый день здесь.

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Фото: GeoPro