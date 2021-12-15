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«Все не так, все не то»: Собчак заступилась за музыкальное сопровождение на нижегородском параде

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Телеведущая и создатель Youtube-канала «Осторожно:Собчак» — Ксения Собчак — в своем Telegram-канале одобрила выбор музыкального сопровождения на параде в Нижнем Новгороде в день открытия фестиваля «Новогодняя столица России». Он проходил в столице Приволжья в субботу, 11 декабря.

 

Ксения Собчак прокомментировала выбор музыкального сопровождения для шествия парада сказочных героев на открытии фестиваля «Новогодняя столица России» в прошлую субботу.

Напомним, на открытии пеший парад героев сказок и актеров прогуляется по главной туристической улице города. Новогодняя колонна героев прошла через 14 станций. Завершился парад на площади Горького, где в этом году проходит масштабный фестиваль «Горьковская елка». Отмечается, в социальных сетях горожане возмутились тем, что при шествии преобладала иностранная музыка.

«Казалось бы, все хорошо, все отлично, праздник для детей и взрослых. Однако в комментариях люди возмущаются, что музыка на мероприятии была „забугорная“: должна быть наша, а не эти ваши „джинглбенцы“», — отметила Ксения Собчак.

 

 

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Фото: Instagram Ксении Собчак

 

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