Открытие фестиваля «Новогодняя столица» пройдет в Нижнем Новгороде. Уже известна программа

Уже в эту субботу, 11 декабря, в столице Приволжья стартует фестиваль «Новогодняя столица — 2021». Рассказываем о программе.
автор фото — Никита Духник
Сказочный парад стартует в 17:00 от начала улицы Большой Покровской и завершится около 19:00 на площади Горького.
Пеший парад героев сказок и актеров пройдется по главной туристической улице города. Главным героем станет мальчик — Ваня Мечтатель. Он расскажет историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки и покажет снежинку-символ новогодней столицы. Она создана в технике казаковской филиграни.
Новогодняя колонна героев пройдет через 14 станций. Самые крупные из них:
- Театральная площадь
- Сквер Свердлова
- Магазин «Художественные промыслы»
- Площадь перед кинотеатром «Октябрь»
- Площадь Горького
Завершится парад на площади Горького, где в этом году проходит масштабный фестиваль «Горьковская елка». На площади участников парада встретит Дед Мороз, музыканты и танцоры, а также пройдет церемония зажжения новогодней елки.
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