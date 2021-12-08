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Открытие фестиваля «Новогодняя столица» пройдет в Нижнем Новгороде. Уже известна программа

Уже в эту субботу, 11 декабря, в столице Приволжья стартует фестиваль «Новогодняя столица — 2021». Рассказываем о программе.

 

автор фото — Никита Духник

Сказочный парад стартует в 17:00 от начала улицы Большой Покровской и завершится около 19:00 на площади Горького.

Пеший парад героев сказок и актеров пройдется по главной туристической улице города. Главным героем станет мальчик — Ваня Мечтатель. Он расскажет историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки и покажет снежинку-символ новогодней столицы. Она создана в технике казаковской филиграни.

Новогодняя колонна героев пройдет через 14 станций. Самые крупные из них:

  • Театральная площадь
  • Сквер Свердлова
  • Магазин «Художественные промыслы»
  • Площадь перед кинотеатром «Октябрь»
  • Площадь Горького

Завершится парад на площади Горького, где в этом году проходит масштабный фестиваль «Горьковская елка». На площади участников парада встретит Дед Мороз, музыканты и танцоры, а также пройдет церемония зажжения новогодней елки.

 

 

 

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