Открытие фестиваля «Новогодняя столица» пройдет в Нижнем Новгороде. Уже известна программа

Сказочный парад стартует в 17:00 от начала улицы Большой Покровской и завершится около 19:00 на площади Горького.

Пеший парад героев сказок и актеров пройдется по главной туристической улице города. Главным героем станет мальчик — Ваня Мечтатель. Он расскажет историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки и покажет снежинку-символ новогодней столицы. Она создана в технике казаковской филиграни.

Новогодняя колонна героев пройдет через 14 станций. Самые крупные из них:

Театральная площадь

Сквер Свердлова

Магазин «Художественные промыслы»

Площадь перед кинотеатром «Октябрь»

Площадь Горького

Завершится парад на площади Горького, где в этом году проходит масштабный фестиваль «Горьковская елка». На площади участников парада встретит Дед Мороз, музыканты и танцоры, а также пройдет церемония зажжения новогодней елки.