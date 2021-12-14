На строительство ледовой арены на Стрелке Нижегородская область получит 8 миллиардов

Так, 5 миллиардов рублей на возведение ледовой арены регион получит в 2022 году, еще 2 миллиарда — в 2023 году, а 1 миллиард — в 2024 году.

«В настоящее время готовится соответствующее распоряжение, со следующего года мы начинаем финансирование объекта»,— рассказал Росляков.

Общая стоимость строительства арены оценивалась почти в 11 миллиардов. Отмечается, что 24% затрат должен понести областной бюджет.

Кроме того, министерство получило необходимый пакет документов и разрешение на строительство арены; они уже внесены на согласование Минэкономразвития РФ.

Напомним, ранее весной 2022 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале стартует строительство нового океанариума. Так, проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.

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Фото: pixabay