18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

На строительство ледовой арены на Стрелке Нижегородская область получит 8 миллиардов

Поделиться:

Нижегородская область получит из федерального бюджета 8 миллиардов рублей на строительство ледовой арены на Стрелке на 12 тысяч(!) зрителей. Об этом заявил директор департамента инвестиционного развития Минспорта РФ Александр Росляков.

 

Так, 5 миллиардов рублей на возведение ледовой арены регион получит в 2022 году, еще 2 миллиарда — в 2023 году, а 1 миллиард — в 2024 году.

«В настоящее время готовится соответствующее распоряжение, со следующего года мы начинаем финансирование объекта»,— рассказал Росляков.

Общая стоимость строительства арены оценивалась почти в 11 миллиардов. Отмечается, что 24% затрат должен понести областной бюджет.

Кроме того, министерство получило необходимый пакет документов и разрешение на строительство арены; они уже внесены на согласование Минэкономразвития РФ.

Напомним, ранее весной 2022 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале стартует строительство нового океанариума. Так, проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: