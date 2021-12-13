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В обновленном парке «Швейцария» откроют лыжню. Трассу запустят с 20 декабря

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В Нижнем Новгороде в обновленном парке «Швейцария» запустят лыжную трассу с 20 декабря. Об этом сообщили в официальном аккаунте парка в Instagram.

 

В крупнейшем парке столицы Приволжья лыжную трассу планируют открыть 20 декабря. Так, к представителям парка обратились с вопросом о готовности лыжни.

По словам команды парка, для ее создания снежная подушка должна быть не менее 30-40 сантиметров. Затем необходимо с помощью специальной техники создать трассу для лыжников. Кроме того, выравнивать и уплотнять лыжню нужно будет два раза в неделю.

Отмечается, что первый маршрут уже был накатан, он располагается слева от Сурикова.

Напомним, в «Планетарии 1» в парке «Швейцария» пройдет концерт «Теория струн». С рождественской программой выступит электронный скрипач Никита Демин.

 

 

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Фото: pexels

 

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