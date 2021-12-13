Первый кольцевой вейк-парк откроют в Нижнем Новгороде. Рассказываем, где именно

Парк на Мещерском озере откроется весной следующего года, а именно — в мае.

На локации построят смотровые площадки, зону отдыха, раздевалки и пункты проката спортивного инвентаря. Проект создан для занятий спортом, который сочетает в себе элементы водного слалома, акробатику и прыжки. Горожане и гости города смогут прокатиться на водных лыжах или вейкборде.

Напомним, в столице Приволжья откроется традиционная международная «Горьковская ярмарка». В этом году она будет ждать гостей с 25 декабря.

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Фото: Instagram парка