Гимнастки Арина и Дина Аверины из Нижнего Новгорода стали героинями «Вечернего Урганта»

Выпуск с нижегородскими гимнастками должен был выйти в эфир 7 декабря, но был перенесен из-за выпуска «Вечерняя Ургант». Он был посвящен бабушке Ивана — гостем стал режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов.

Увидеть спортсменок из Нижнего Новгорода можно в эфире «Первого канала» сегодня, 8 декабря.

Напомним, ранее на Чемпионате мира по художественной гимнастике спортсменка из Нижнего Новгорода — Дина Аверина — установила сразу два(!) рекорда. 23-летняя гимнастка стала 18-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой в индивидуальном многоборье — первой в истории.

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