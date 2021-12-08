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Гимнастки Арина и Дина Аверины из Нижнего Новгорода стали героинями «Вечернего Урганта»

Нижегородские спортсменки Арина и Дина Аверины снялись в программе «Вечерний Ургант». Фотографиями со съемок они поделились в Instagram.

 

Выпуск с нижегородскими гимнастками должен был выйти в эфир 7 декабря, но был перенесен из-за выпуска «Вечерняя Ургант». Он был посвящен бабушке Ивана — гостем стал режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов.

Увидеть спортсменок из Нижнего Новгорода можно в эфире «Первого канала» сегодня, 8 декабря.

Напомним, ранее на Чемпионате мира по художественной гимнастике спортсменка из Нижнего Новгорода — Дина Аверина — установила сразу два(!) рекорда. 23-летняя гимнастка стала 18-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой в индивидуальном многоборье — первой в истории.

 

 

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