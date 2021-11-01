Гимнастка из Нижнего Дина Аверина стала 18-кратной(!) чемпионкой мира

В индивидуальном многоборье Дина Аверина по итогам четырех упражнений набрала 108,400 балла и стала первой. Таким образом, 23-летняя гимнастка стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой. Кроме того, четырехкратной чемпионкой в индивидуальном многоборье — первой в истории.

Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько (105.300), а «бронза» у Арины Авериной (103.200).

«Достижение Дины Авериной войдет в историю российского и мирового спорта. Это прекрасный пример силы человеческого духа, способного не только на максимум использовать внутренние ресурсы, но и преодолевать внешние обстоятельства. Дина и Арина — гордость Нижегородской области и образец для всех наших спортсменов», — отметил Глеб Никитин.

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Фото: Fabrizio Carabelli / Shutterstock