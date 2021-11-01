18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Гимнастка из Нижнего Дина Аверина стала 18-кратной(!) чемпионкой мира

На Чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю гимнастка из Нижнего Новгорода — Дина Аверина — установила сразу два(!) рекорда. Она стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой и первой в мире гимнасткой, выигравшей индивидуальное многоборье мировых первенствах четыре раза.

 

В индивидуальном многоборье Дина Аверина по итогам четырех упражнений набрала 108,400 балла и стала первой. Таким образом, 23-летняя гимнастка стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой. Кроме того, четырехкратной чемпионкой в индивидуальном многоборье — первой в истории.

Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько (105.300), а «бронза» у Арины Авериной (103.200).

«Достижение Дины Авериной войдет в историю российского и мирового спорта. Это прекрасный пример силы человеческого духа, способного не только на максимум использовать внутренние ресурсы, но и преодолевать внешние обстоятельства. Дина и Арина — гордость Нижегородской области и образец для всех наших спортсменов», — отметил Глеб Никитин.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Fabrizio Carabelli / Shutterstock

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: