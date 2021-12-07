В небе над Нижним Новгородом пролетит комета Леонарда. Рассказываем, как лучше вести наблюдения

В ночь на понедельник, 13 декабря, в небе можно будет увидеть комету C/2021 A1, также известную как комета Леонарда. Сейчас небесное тело приближается к Земле и выглядит как нечеткая звезда с хвостом — рассказываем, как лучше вести наблюдения.
К Земле приближается комета Леонарда — она выглядит, как звезда с хвостом. Об этом сообщается на официальном сайте Московского планетария
Максимально близко к Земле небесное тело будет 12 декабря. В этот период она достигнет яркого блеска и будет обладать (как минимум) двумя хвостами. Увидеть ее можно будет после захода Солнца или утром с 5:00 до 6:00 до рассвета.
«12 декабря совпадет с максимальным сближением кометы с Землей — пик блеска. Потом комета уйдет в южное полушарие, станет невидимой для нас и ее блеск будет постепенно уменьшаться», — рассказал старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев.
После 3 января комета Леонарда покинет Солнечную систему навсегда.
Напомним, ранее в небе над Нижним Новгородом прошел метеорный поток Леониды. Небесные тела пронеслись над землей со скоростью примерно 15 метеоров в час.
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Фото: pexels
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