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В ночь на среду с неба начнут падать звезды. Нижегородцы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды

В ночь на среду, 17 ноября, в небе можно будет увидеть метеорный поток Леониды. В это время он достигнет своего максимума — рассказываем, как лучше вести наблюдения.

 

На сайте московского планетария появилась информация, что метеорный поток Леониды будет активен с 6 по 30 ноября. Нижегородцы смогут увидеть пик потока в ночь с 17 на 18 ноября. По словам специалистов, ожидается примерно 15 метеоров в час — скорость ярких Леонид 71 км/сек.

Метеорный поток лучше смотреть за городом на темном небе под утро — после полуночи и до восхода Солнца, так как яркие огни города засвечивают небо.

Напомним, ранее в небе над Нижним Новгородом прошел звездопад из метеорных потоков Персеиды, небесные тела пронеслись над землей со скоростью от 60 до 100 метеоров в час.

 

 

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Фото: Shutterstock.com

 

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