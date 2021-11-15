В ночь на среду с неба начнут падать звезды. Нижегородцы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды

В ночь на среду, 17 ноября, в небе можно будет увидеть метеорный поток Леониды. В это время он достигнет своего максимума — рассказываем, как лучше вести наблюдения.
На сайте московского планетария появилась информация, что метеорный поток Леониды будет активен с 6 по 30 ноября. Нижегородцы смогут увидеть пик потока в ночь с 17 на 18 ноября. По словам специалистов, ожидается примерно 15 метеоров в час — скорость ярких Леонид 71 км/сек.
Метеорный поток лучше смотреть за городом на темном небе под утро — после полуночи и до восхода Солнца, так как яркие огни города засвечивают небо.
Напомним, ранее в небе над Нижним Новгородом прошел звездопад из метеорных потоков Персеиды, небесные тела пронеслись над землей со скоростью от 60 до 100 метеоров в час.
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Фото: Shutterstock.com
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