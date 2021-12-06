Нижегородцы продолжают утеплять городские статуи. Крошечные шарфы получили мышки на Почаинском бульваре

Холода подступают в столицу Приволжья, сегодня синоптики прогнозируют похолодание до -8 и нижегородцы решили, что холодно будет не только людям, но и городским статуям. Крошечных мышек на Почаинском бульваре приодели в шарфы, пишет сообщество «ВКонтакте» Типичный Нижний Новгород.