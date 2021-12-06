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Нижегородцы продолжают утеплять городские статуи. Крошечные шарфы получили мышки на Почаинском бульваре

Холода подступают в столицу Приволжья, сегодня синоптики прогнозируют похолодание до -8 и нижегородцы решили, что холодно будет не только людям, но и городским статуям. Крошечных мышек на Почаинском бульваре приодели в шарфы, пишет сообщество «ВКонтакте» Типичный Нижний Новгород.

 

Новыми нарядами обзавелись фигурки мышек-пушкарей на Почаинском бульваре, их нарядили в разноцветные шарфы.

Напомним, ранее сообщалось, что с территории Почаинского бульвара неизвестные украли фигурку мышки-пушкаря. АНО «Центр 800» подтвердили пропажу скульптуры, уточнив, что сама пушка осталась на месте. Позднее фигурку вернули.

 

 

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» Типичный Нижний Новгород

 

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