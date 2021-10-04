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В сквер на Почаинском бульваре вернули скульптуру мышки-пушкаря

В Нижнем Новгороде фигурку мышки-пушкаря вернули на прежнее место — в сквер на Почаинском бульваре. Об этом сообщается в группе «Типичный Нижний Новгород» «ВКонтакте».

 

Напомним, ранее сообщалось, что с территории Почаинского бульвара неизвестные украли фигурку мышки-пушкаря. АНО «Центр 800» подтвердили пропажу скульптуры, уточнив, что сама пушка осталась на месте.

Так, новая скульптура понравилась жителям города. По их словам, она почти не отличается от предыдущей.

«Нужно сделать сувенирных Пушкариков. И продавать их на ярмарке или в сувенирных киосках», — добавляют комментаторы.

 

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Фото: социальные сети

 

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