В сквер на Почаинском бульваре вернули скульптуру мышки-пушкаря

Напомним, ранее сообщалось, что с территории Почаинского бульвара неизвестные украли фигурку мышки-пушкаря. АНО «Центр 800» подтвердили пропажу скульптуры, уточнив, что сама пушка осталась на месте.

Так, новая скульптура понравилась жителям города. По их словам, она почти не отличается от предыдущей.

«Нужно сделать сувенирных Пушкариков. И продавать их на ярмарке или в сувенирных киосках», — добавляют комментаторы.

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Фото: социальные сети