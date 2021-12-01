Стала известна программа фестиваля «Новогодняя столица России — 2022»

Празднование Нового Года и Рождества откроется 11 декабря — по Большой Покровской пройдет парад сказочных героев. Шествие возглавит символ «Новогодней столицы» — филигранная снежинка и Ваня Мечтатель — мальчик из сказки «Волшебная кузница снежинок». 25 декабря на протяжении всей улицы заработают 5 уличных театральных станций с разными активностями и арт-объектами. Нижегородский кремль украсят праздничная подсветка, проекции на Дмитриевскую и Никольскую башни (внутренний фасад), световые инсталляции и мэппинг-шоу.

Главная площадка празднования «Новогодней столицы России» — Нижегородская ярмарка. 24 декабря начнет работу большой уличный каток — он откроется гала-концертом. Главный режиссер-постановщик ледового шоу — Илья Авербух.

С 25 декабря по 9 января на ярмарке будет работать резиденция Деда Мороза. Здесь же разместятся новогодняя ярмарка, елочный маркет и фуд-корты. В новогоднюю ночь нижегородцев и гостей города ждут выступления музыкантов, мастер-классы, анимационная программа, театрализованные представления и праздничный салют.

Кроме того, с 25 декабря откроются центральные площадки во всех районах города. С 29 декабря в Манеже покажут иммерсивные представления-путешествия в сказочную «Кузницу снежинок» от молодых нижегородских режиссеров. Также, со 2 по 8 января на стадионе «Труд» впервые(!) в Нижнем Новгороде представят ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана.

Отмечается, что ассоциация рестораторов Нижнего Новгорода в рамках специального проекта «Новогодняя гастрономическая столица» разрабатывает специальное меню и гастрономические фестивали.

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