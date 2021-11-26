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Нижегородский Кощей раскрыл секрет своего бессмертия. Все дело в игле!

Нижегородской минздрав совместно с центром управления региона выпустили вторую часть короткометражных кукольных сказок. На этот раз главными героями стали — Кощей Бессмертный и Иванушка. Ролик сняли с помощью актеров кукольного театра — видео длится менее одной минуты. Завершает ролик телефон горячей линии по вакцинации от COVID-19.

 

Вышла вторая серия «кукольного сериала» о COVID-19 от министерства здравоохранения Нижегородской области и Нижегородского театра кукол.

Вторая серия посвящена теме вакцинации.

«Ну и... В детских сказках, как известно, очень взрослая мораль! Это хоть и юмор, но на крайне актуальную тему. Конечно, прививка не сделает вас бессмертным, но она сможет спасти от заражения или минимизировать последствия заболевания», — отмечают создатели проекта.

Напомним, героиней первого ролика стала Золушка, которая не смогла попасть на бал без QR-кода.

 

 

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