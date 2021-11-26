Нижегородский Кощей раскрыл секрет своего бессмертия. Все дело в игле!

Вышла вторая серия «кукольного сериала» о COVID-19 от министерства здравоохранения Нижегородской области и Нижегородского театра кукол.

Вторая серия посвящена теме вакцинации.

«Ну и... В детских сказках, как известно, очень взрослая мораль! Это хоть и юмор, но на крайне актуальную тему. Конечно, прививка не сделает вас бессмертным, но она сможет спасти от заражения или минимизировать последствия заболевания», — отмечают создатели проекта.

Напомним, героиней первого ролика стала Золушка, которая не смогла попасть на бал без QR-кода.

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