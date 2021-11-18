Золушка без QR-кода: в кукольной сказке от нижегородского минздрава

«Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь», – отмечает руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Помогали в создании короткометражной сказки артисты нижегородского кукольного театра. Отмечается, что героями следующих выпусков станут персонажи — «Иван Царевич и Серый волк» и «Малыш и Карлсон».

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