Сегодня в Нижнем морозно и облачно. А на выходных? Синоптики дали прогноз

Наступающие выходные в столице Приволжья будут снежными и достаточно теплыми.

Так, в субботу, 20 ноября, днем пойдет сильный снегопад, а столбики термометров опустятся до -1 градуса. Такая температура сохранится до вечера. Порывы юго-западного ветра, переходящего в северо-восточный достигнут 5,5 метров в секунду.

В воскресенье, 21 ноября, в течение дня будет достаточно тепло — около 0 градусов и пойдет небольшой снег. Направление ветра сменится на западное, а его скорость не превысит 5,3 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что в это воскресенье, 21 ноября, — последний день работы выставки Егора Плотникова «Вычитания». Команда галереи современного искусства Futuro проведет финисаж.

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