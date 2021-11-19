Сегодня в Нижнем морозно и облачно. А на выходных? Синоптики дали прогноз

Сегодня в Нижнем Новгороде облачно и морозно — температура воздуха опустится до -2, но будет ощущаться как -8(!). А что насчет выходных? Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.
автор фото — Игорь Иванов
Наступающие выходные в столице Приволжья будут снежными и достаточно теплыми.
Так, в субботу, 20 ноября, днем пойдет сильный снегопад, а столбики термометров опустятся до -1 градуса. Такая температура сохранится до вечера. Порывы юго-западного ветра, переходящего в северо-восточный достигнут 5,5 метров в секунду.
В воскресенье, 21 ноября, в течение дня будет достаточно тепло — около 0 градусов и пойдет небольшой снег. Направление ветра сменится на западное, а его скорость не превысит 5,3 метров в секунду.
Напомним, ранее сообщалось, что в это воскресенье, 21 ноября, — последний день работы выставки Егора Плотникова «Вычитания». Команда галереи современного искусства Futuro проведет финисаж.
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