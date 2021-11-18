В Futuro пройдет авторская экскурсия от Евгения Плотникова по его персональной выставке

21 ноября в 15.00 пройдет авторская экскурсия Егора Плотникова по его персональной выставке. Чтобы попасть на мероприятие необходимо прийти вовремя и приобрести билет на экспозицию.

Вход в галерею возможен при соблюдении правил безопасности во время пандемии.

Интервью Егора Плотникова для «НН.Собака.ru» можно прочитать здесь.

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