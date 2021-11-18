Закончат к декабрю: в Нижнем продолжается реставрация фасада особняка Каменских

По словам регионального управления госохраны ОКН, в 2016 году специалисты ННГАСУ подготовили документацию по реставрации здания. Проект был одобрен госэкспертизой. Но, летом 2020 года владелец ОКН получил предостережение о необходимости провести восстановительные работы, так как здание находилось в ненадлежащем техническом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в особняке Каменской пройдет проект «Свидетельство художника». Нижегородцы смогут увидеть и почувствовать опыт преобразования исторического места с помощью живописи, стать свидетелем создания работ. По итогам проекта откроется выставка.

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Фото: социальная сеть facebook