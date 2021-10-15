Проект-перформанс художницы Аси Феоктистовой пройдет в особняке Каменских в Нижнем Новгороде

Проект «Свидетельство художника» будет проходить с 15 октября на протяжении десяти дней в Особняке Каменских.

«Масштабные полотна, рожденные в этом доме, изменят Пространство. Художник пропустит через себя события прошлого этого места, его психоэмоциональную атмосферу, а творческий акт станет частью истории дома», — отмечают организаторы.