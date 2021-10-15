Проект-перформанс художницы Аси Феоктистовой пройдет в особняке Каменских в Нижнем Новгороде

Проект «Свидетельство художника» в особняке Каменских будет проходить 10 дней. Нижегородцы смогут увидеть и почувствовать опыт преобразования исторического места с помощью живописи, стать свидетелем создания работ. По итогам проекта откроется выставка.
Проект «Свидетельство художника» будет проходить с 15 октября на протяжении десяти дней в Особняке Каменских.
«Масштабные полотна, рожденные в этом доме, изменят Пространство. Художник пропустит через себя события прошлого этого места, его психоэмоциональную атмосферу, а творческий акт станет частью истории дома», — отмечают организаторы.
с 15 октября 12:00
до 25 октября 20:00
Место: Верхневолжская набережная, 11
Регистрация на перфоманс здесь. После проекта откроется масштабная экспозиция Аси Феоктистовой.
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