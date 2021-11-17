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Руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова расскажет участницам конкурса «Краса России-2021» о благотворительности

Конкурс «Краса России» проходит уже в 27(!) раз. В этом году его финал пройдет в Сочи, куда приедут девушки-финалистки отборочных туров – более 50 участниц из разных областей России. Нижегородскую область на фестивале представит Милена Балашова.

 

В состав жюри масштабного федерального конкурса в этом году вошла — Екатерина Чудакова — руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800».

Для участниц конкурса Екатерина проведет мастер-класс «Урок доброты». Девушки узнают актуальные тренды в благотворительности и познакомятся с методами волонтерского фандрайзинга. Также, им расскажут, как правильно заниматься благотворительностью, какие акции можно организовывать и как находить единомышленников.

«Участницы конкурсов красоты во всем мире традиционно поддерживают благотворительные проекты. А Нижний Новгород – город, в котором традиции благотворительности сильны, как нигде. И наш проект «800 добрых дел» продолжает эти традиции, развивает их и выводит на новый, современный уровень», — рассказывает Екатерина Чудакова.

 

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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