Руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова расскажет участницам конкурса «Краса России-2021» о благотворительности

Конкурс «Краса России» проходит уже в 27(!) раз. В этом году его финал пройдет в Сочи, куда приедут девушки-финалистки отборочных туров – более 50 участниц из разных областей России. Нижегородскую область на фестивале представит Милена Балашова.
В состав жюри масштабного федерального конкурса в этом году вошла — Екатерина Чудакова — руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800».
Для участниц конкурса Екатерина проведет мастер-класс «Урок доброты». Девушки узнают актуальные тренды в благотворительности и познакомятся с методами волонтерского фандрайзинга. Также, им расскажут, как правильно заниматься благотворительностью, какие акции можно организовывать и как находить единомышленников.
«Участницы конкурсов красоты во всем мире традиционно поддерживают благотворительные проекты. А Нижний Новгород – город, в котором традиции благотворительности сильны, как нигде. И наш проект «800 добрых дел» продолжает эти традиции, развивает их и выводит на новый, современный уровень», — рассказывает Екатерина Чудакова.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.