Нижегородка борется за звание первой красавицы России. Финал конкурса — 17 ноября

Финальное шоу пройдет в Сочи, 17 ноября. Победительница получит корону и 2 миллиона рублей.

В течение одного года по России проходили кастинги. Организаторы выбрали 50 девушек, которые примут участие в общероссийском фестивале красоты и талантов «Краса России 2021».

«Если кто-то думает, что конкурсы красоты это все легко и просто, то вы просто в них не участвовали! Бешенный график, тренировки, репетиции, стресс - это все сопутствующие конкурса. Но положительных моментов здесь намного больше!», — поделилась нижегородка.

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