В МЕГЕ пройдет масштабная экологическая акция. Можно принести старые вещи на переработку и получить подарки

Для участие в экологической акции «Подари жизнь любимым вещам» необходимо: приобрести купон MEGA Friends и принести в «Экодом» три джинсовых изделия, затем — обменять этот купон на экоподарок. Среди призов — покупки в ИКЕА или товар в «Экодоме». Команда проекта отправит все собранные джинсы на пошив новых изделий.

Подробнее об «Экодоме» — пространстве с товарами из натуральных и переработанных материалов и кафе с биоразлагаемой посудой здесь.

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