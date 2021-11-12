В «Рекорде» откроется выставка художественного объединения «Черный пруд»

Региональное министерство культуры сообщает, что кураторами проекта выбраны — искусствовед, заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ Наталья Соколова и искусствовед и художник Наталья Панкова.

«Черный пруд» — российское неформальное объединение художников, основано в 1980 годы в Горьком. Официальная дата регистрации объединения — февраль 1987 года. Участники — Галина Каковкина, Геннадий Урлин, Яков Васильченко, Алексей Акилов, Алексей Сахаров, Николай Опыхтин, Николай Сметанин, Сергей Суворов, Наталья Панкова.

Напомним, ранее сообщалось, что в нижегородском Арсенале стартует цикл лекций к выставке избранных работ из коллекции Московского музея современного искусства (MMOMA) «Неназываемое».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»