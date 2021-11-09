В Арсенале открывается цикл лекций к выставке «Неназываемое»

10 ноября в нижегородском Арсенале стартует цикл лекций к выставке избранных работ из коллекции Московского музея современного искусства (MMOMA) «Неназываемое». Сотрудники образовательного отдела музея расскажут о современных художниках, природе невыразимых вещей и о концептуализме в СССР.