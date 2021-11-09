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Искусство

В Арсенале открывается цикл лекций к выставке «Неназываемое»

10 ноября в нижегородском Арсенале стартует цикл лекций к выставке избранных работ из коллекции Московского музея современного искусства (MMOMA) «Неназываемое». Сотрудники образовательного отдела музея расскажут о современных художниках, природе невыразимых вещей и о концептуализме в СССР.

 

10 ноября в 19:00

лекция Алексея Старкова «Пространства памяти»

  • расскажут о современных художниках, для которых главной темой творчества стало исследование человеческой памяти и ее материальных носителей

24 ноября в 19:00

Лекция Риммы Газе «Сложно не заметить, невозможно назвать»

  • расскажут, как природа невыразимых вещей проявляется в истории культуры и искусства

1 декабря в 19:00

Лекция Алексея Старкова «Московский концептуализм: коллективность горькой романтики»

  • на примере произведений, представленных на выставке «Неназываемое», расскажут о концептуализме в СССР, который развивался своим путем — противопоставляя пафосу официального искусства свою рефлексию, иронию и осмысленную романтику повседневности

Подробнее узнать о выставке «Неназываемое» можно здесь

 

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Фото: архив организаторов

 

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