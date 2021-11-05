18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем Новгороде решили не продлевать локдаун после 7 ноября

Власти Нижнего Новгорода решили не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

 

автор фото — Андрей Орехов

«Если не будет федеральных решений, с 8 ноября вернемся к нормальной жизни. Разумеется, со всеми поправками на ковид», — ответил Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы областного министерства образования, с 8 ноября закончатся и продолжительные каникулы для школьников. Уроки будут проходить в очном формате, если не будет федеральных решений.

Отмечается, что после окончания периода нерабочих дней при посещении фитнес-центров, бассейнов, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, аквапарков, торгово-развлекательных центров и салонов красоты необходимо предъявить «Мультипасс» или QR-код.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 14 дней ввели нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: