В Нижнем Новгороде решили не продлевать локдаун после 7 ноября

«Если не будет федеральных решений, с 8 ноября вернемся к нормальной жизни. Разумеется, со всеми поправками на ковид», — ответил Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы областного министерства образования, с 8 ноября закончатся и продолжительные каникулы для школьников. Уроки будут проходить в очном формате, если не будет федеральных решений.

Отмечается, что после окончания периода нерабочих дней при посещении фитнес-центров, бассейнов, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, аквапарков, торгово-развлекательных центров и салонов красоты необходимо предъявить «Мультипасс» или QR-код.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 14 дней ввели нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны.

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