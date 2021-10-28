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Скульптуры на площади Ленина спрятали от дождя. Арт-объекты из известняка укрыли на складе в Канавинском районе

Скульптуры, созданные в рамках международного скульптурного симпозиума «Вдохновение», убрали с площади Ленина в Нижнем Новгороде. Под открытым небом девять скульпторов создавали композиции из глыб известняка, привезенных специально для этого из Самары.

 

Скульптуры из известняка решили перенести на склад в Канавинском районе. Они начали постепенно разрушаться. Сейчас в администрации решается вопрос об их реставрации и обсуждаются возможные варианты площадок для установки арт-объектов. Изначально их планировали перенести (по отдельности) в городские парки или на набережные.

На сегодняшний день новое место для размещения пока не выбрано.

Напомним, ранее сообщалось, что за 25 дней работы на территории площади Ленина скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минска и Нижнего Новгорода создали девять скульптур из белого известняка. Вес каждого камня — от 8 до 12 тонн.

 

 

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Фото: социальные сети

 

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