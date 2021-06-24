Девять скульпторов создают в Нижнем Новгороде композиции из известняка. Вес каждой — до 12 тонн

Скульптурный симпозиум «Вдохновение» проходит в Нижнем Новгороде. Под открытым небом на площади Ленина девять скульпторов из России и Белоруссии выпиливают композиции из глыб известняка, привезенных специально для этого из Самары.
Концепция симпозиума — «Нижний Новгород в мировом культурном контексте глазами художников».
За 25 дней работы на территории площади Ленина скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минска и Нижнего Новгорода создадут девять скульптур из белого известняка. Вес каждого камня — от 8 до 12 тонн.
«Уникальность этого мероприятия в том, что зритель увидит сам процесс. Скульптор творит в закрытой келье от чужих глаз, а потом уже показывает свое творение. Здесь мастерам скульптуры представится возможность продемонстрировать и саму технику работы, реализации замысла», — отмечает старший советник нижегородского отделения Посольства Белоруссии в России Владимир Воронкович.
Симпозиум продлится до 10 июля. За это время организаторы проведут мастер-классы для зрителей. Каждый вторник посетители смогут прийти в любое время в промежуток с 16:00 до 18:00 и пообщаться с мастерами. В течение 5-10 минут каждый скульптор расскажет о своем произведении и о том, как именно он работает.
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Фото: социальные сети
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