Девять скульпторов создают в Нижнем Новгороде композиции из известняка. Вес каждой — до 12 тонн

«Уникальность этого мероприятия в том, что зритель увидит сам процесс. Скульптор творит в закрытой келье от чужих глаз, а потом уже показывает свое творение. Здесь мастерам скульптуры представится возможность продемонстрировать и саму технику работы, реализации замысла», — отмечает старший советник нижегородского отделения Посольства Белоруссии в России Владимир Воронкович.

Симпозиум продлится до 10 июля. За это время организаторы проведут мастер-классы для зрителей. Каждый вторник посетители смогут прийти в любое время в промежуток с 16:00 до 18:00 и пообщаться с мастерами. В течение 5-10 минут каждый скульптор расскажет о своем произведении и о том, как именно он работает.

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Фото: социальные сети