Открытие планетария в парке «Швейцария» перенесли. Новая дата — 8 ноября

По словам представителей планетария, все приобретенные билеты будут действовать в любой рабочий день после открытия.

В основной программе планетария — часовые полнокупольные фильмы о космосе, джазовые концерты, перформансы и аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.

Стоимость билетов по предпродаже в будние дни составит 250 рублей, в выходные — 300 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» запускают проект планетария с диаметром купола в 18(!) метров. Подобных проектов в России всего три, нижегородский станет — четвертым.

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Фото: архив пресс-служб