Открытие планетария в парке «Швейцария» перенесли. Новая дата — 8 ноября

В Нижегородском парке «Швейцария» завершилось строительство планетария. Его открытие было запланировано на эту субботу — 23 октября. Из-за объявления нерабочих дней (с 25 октября по 7 ноября) планетарий откроют 8 ноября. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте парка.
По словам представителей планетария, все приобретенные билеты будут действовать в любой рабочий день после открытия.
В основной программе планетария — часовые полнокупольные фильмы о космосе, джазовые концерты, перформансы и аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.
Стоимость билетов по предпродаже в будние дни составит 250 рублей, в выходные — 300 рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» запускают проект планетария с диаметром купола в 18(!) метров. Подобных проектов в России всего три, нижегородский станет — четвертым.
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Фото: архив пресс-служб
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