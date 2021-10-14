В парке «Швейцария» запускают проект планетария с диаметром купола в 18(!) метров

Команда Планетария № 1 запускает проект планетария диаметром 18 метров в парке «Швейцария». Подобных проектов в России всего три, нижегородский станет — четвертым.
Планетарий № 1 — современная мультимедийная площадка, где будут проходить показы полнокупольных фильмов, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.
В основную программу войдут: часовые сеансы полнокупольных программ, симфонические и джазовые концерты.
Стоимость билетов: от 250 до 450 рублей.
Планетарий 1 — крупнейший в мире планетарий, открытый в 2017 году. В настоящее время входит в ТОП-5 самых посещаемых музеев Санкт-Петербурга.
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Фото: архив пресс-служб
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