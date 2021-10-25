Стало известно, какие музеи Нижнего продолжат работу в локдаун

Отмечается, что театр оперы и балета, театр драмы, театр «Комедiя», кукольный театр и ТЮЗ приостановят свою работу до 7 ноября. Кроме того, филармония имени Ростроповича и планетарий имени Гречко также закрываются на время локдауна.

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Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»