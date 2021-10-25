Стало известно, какие музеи Нижнего продолжат работу в локдаун

В Нижнем Новгороде на 14 дней вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. Ограничения действуют с 25 октября по 7 ноября. Стало известно, какие музеи и культурные центры продолжат работу в локдаун.
Дни с 25 октября по 7 ноября объявлены в Нижегородской области нерабочими. Но музеи и выставочные пространства продолжат функционировать.
Так, в Нижнем будут работать — Арсенал, корпуса НГХМ, галерея FUTURO, галерея «9Б» и филиалы Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ). В социальных сетях музеев сказано, что посещение пространств возможно только при предъявлении QR-кода или «Мультипасса».
Отмечается, что театр оперы и балета, театр драмы, театр «Комедiя», кукольный театр и ТЮЗ приостановят свою работу до 7 ноября. Кроме того, филармония имени Ростроповича и планетарий имени Гречко также закрываются на время локдауна.
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Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»
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