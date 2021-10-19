В нижегородском парке «Швейцария» появится каток. Его зальют уже этой зимой

Отмечается, помимо катка, в парке появятся еще две детские площадки. Одна — в районе остановки «Электрон», другая — между остановками «Мыза» и «Музей района».

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородском парке «Швейцария» завершилось строительство планетария. Его открытие запланировано на 23 октября. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте парка.

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Фото: pexels