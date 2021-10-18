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Названа дата открытия планетария в парке «Швейцария»

В Нижегородском парке «Швейцария» завершилось строительство планетария. Его открытие запланировано на 23 октября. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте парка.

 

В обновленном парке «Швейцария» завершилось строительство планетария. Новая мультимедийная площадка откроется в столице Приволжья уже в эту субботу, а именно — 23 октября.

В основной программе планетария — часовые полнокупольные фильмы о космосе, джазовые концерты, перформансы и аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.

Стоимость билетов по предпродаже в будние дни составит 250 рублей, в выходные — 300 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» запускают проект планетария с диаметром купола в 18(!) метров. Подобных проектов в России всего три, нижегородский станет — четвертым.

 

 

 

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Фото: Валерия Ложкина (GiperNN)

 

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