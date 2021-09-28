В Нижегородском Rozas пройдет бариста баттл. Участники презентуют авторские напитки

В рамках соревнования участники презентуют авторские напитки сочетающие в себе кофе и что-то горячительное. Участники должны приготовить:

авторский горячий напиток

авторский холодный напиток

После окончания конкурса, состоится staff party со специальными ценами на напитки от бара Rozas.

Подробнее о мероприятии можно узнать в аккаунте здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 октября в столице Приволжья запустят первый городской гастроквест — «Ешь, пей, беги!». Участники пройдут маршрут из самых актуальных, вкусных и атмосферных кафе, баров и ресторанов города. Регистрация уже открыта.

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