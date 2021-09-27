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В Нижнем пройдет гастрономический квест «Ешь, пей, беги!»

17 октября в столице Приволжья запустят первый городской гастроквест — «Ешь, пей, беги!». Участники пройдут маршрут из самых актуальных, вкусных и атмосферных кафе, баров и ресторанов города. Регистрация уже открыта.

 

«Мы приготовили для участников увлекательный маршрут из самых актуальных, вкусных и атмосферных гастролокаций города. Вам предстоит ответить на ряд вопросов, чтобы определить все точки квеста, составить оптимальный маршрут и посетить лучшие кафе, бары и рестораны Нижнего, выполняя параллельно ряд заданий и зарабатывая баллы», — рассказывает команда проекта.

Программа квеста:

1. Встреча команд на площади Маркина (участники получают бланки с заданиями)

2. Участники решают предложенные задания, знакомятся с локациями и составляют наиболее удобный (для себя!) гастро-маршрут

3. В каждом заведении команды выполняют различные задания (где-то рассчитанные на участие всей команды, где-то - индивидуальные испытания)

4. За разгаданные загадки, посещение точек квеста, а также прохождение испытаний участники получат баллы, (+баллы за скорость) 

5. На финише складываются все полученные баллы и определяется победитель, который получит большой набор подарков от всех заведений-партнеров квеста

 

17 октября (воскресенье)

Время: С 12:00 до 17:00 (более точный тайминг организаторы сообщат после 3 октября)

 

 

 

Регистрация команд:

  • в Instagram
  • по телефонам: 8-905-195-89-84 (Светлана), 8-903-601-37-05 (Надежда)

Состав команд: до 5 человек (включительно), а организационный сбор: 800 рублей с человека.

 

 

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