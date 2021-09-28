Мельница толчея-столбовка на Щелковском хуторе получила приз, как лучшее сооружение из дерева в премии «АрхиWood 2021»

Обновленная мельница толчея-столбовка на Щелоковском хуторе стала призером премии за лучшее архитектурное сооружение из дерева «АрхиWood 2021». Об этом сообщает музей деревянного зодчества в социальных сетях.
В 1970-х годах мельницу привезли в Нижний из Городецкого района. При установке ее частично реставрировали, но сооружение оставалось бездействующим. В январе 2020 года мельница оказалась в аварийном состоянии, требовалась полная переборка и замена сгнивших элементов конструкции.
После ремонтных работ лопасти могут крутиться под воздействием ветра, приводя в движение конструкцию для перемалывания зерна.
«В процессе работ удалось сохранить максимальное количество подлинных элементов. К сожалению, ландшафт музея не позволяет пока разместить мельницу таким образом, чтобы проверить ее работоспособность», — говорится в сообщении.
Всего на премию поступила 191 заявка. Экспертный совет пропустил в финал все четыре заявленных объекта в номинации «Реставрация». В итоге жюри отдало победу нижегородскому проекту.
Напомним, ранее сообщалось, что на Щелоковском хуторе завершились работы по реставрации мельницы толчеи-столбовки. Впервые за 30 лет заработали лопасти поворотного механизма.
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Фото: пресс-служба администрации города
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