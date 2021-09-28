Мельница толчея-столбовка на Щелковском хуторе получила приз, как лучшее сооружение из дерева в премии «АрхиWood 2021»

В 1970-х годах мельницу привезли в Нижний из Городецкого района. При установке ее частично реставрировали, но сооружение оставалось бездействующим. В январе 2020 года мельница оказалась в аварийном состоянии, требовалась полная переборка и замена сгнивших элементов конструкции.

После ремонтных работ лопасти могут крутиться под воздействием ветра, приводя в движение конструкцию для перемалывания зерна.

«В процессе работ удалось сохранить максимальное количество подлинных элементов. К сожалению, ландшафт музея не позволяет пока разместить мельницу таким образом, чтобы проверить ее работоспособность», — говорится в сообщении.

Всего на премию поступила 191 заявка. Экспертный совет пропустил в финал все четыре заявленных объекта в номинации «Реставрация». В итоге жюри отдало победу нижегородскому проекту.

Напомним, ранее сообщалось, что на Щелоковском хуторе завершились работы по реставрации мельницы толчеи-столбовки. Впервые за 30 лет заработали лопасти поворотного механизма.

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Фото: пресс-служба администрации города