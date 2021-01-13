На Щелоковском хуторе отреставрировали ветряную мельницу

Реставрация объекта культурного наследия велась по технологиям рубежа XIX и XX веков с использованием аутентичных инструментов — топоров и ручных рубанков.

«Сегодня по-настоящему исторический момент: на мельнице толчее–столбовке заработал поворотный механизм, который не приводился в действие с конца прошлого века из-за утраты лопастей мельницы. Это большой подарок для нижегородцев, которые смогут изучать историю родного края, посетив Щелоковский хутор», — сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

В процессе реставрации отремонтировали амбар из 56 венцов и заново собрали уникальный поворотный механизм — с наступлением теплой погоды можно будет увидеть, как лопасти вращаются на 360 градусов вокруг центрального деревянного столба.





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Фото: архив администрации города.