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«Увидеть и полюбить»: новый арт-объект появился на площади Сенной

В столице Приволжья открыли смотровую площадку с яркими арт-объектами. Недалеко от площади Сенной около нового колеса обозрения установили красные кисти рук, которые образуют форму сердца и две надписи: «Увидеть и полюбить» и «Нижний Новгород».

 

Новая смотровая площадка с арт-объектами открылась около нового колеса обозрения. Рядом появились объемные надписи «Увидеть и полюбить» и «Нижний Новгород» и сложенное из красных пальцев рук сердце.

В настоящее время работы на площадке полностью завершены.

«Новое место для селфи», — отмечают жители Нижнего в социальных сетях.

Напомним, ранее неизвестные украли с территории Почаинского бульвара фигурку мышки-пушкаря.

 

 

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Фото: GiperNN

 

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