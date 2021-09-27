«Увидеть и полюбить»: новый арт-объект появился на площади Сенной

В столице Приволжья открыли смотровую площадку с яркими арт-объектами. Недалеко от площади Сенной около нового колеса обозрения установили красные кисти рук, которые образуют форму сердца и две надписи: «Увидеть и полюбить» и «Нижний Новгород».
Новая смотровая площадка с арт-объектами открылась около нового колеса обозрения. Рядом появились объемные надписи «Увидеть и полюбить» и «Нижний Новгород» и сложенное из красных пальцев рук сердце.
В настоящее время работы на площадке полностью завершены.
«Новое место для селфи», — отмечают жители Нижнего в социальных сетях.
Напомним, ранее неизвестные украли с территории Почаинского бульвара фигурку мышки-пушкаря.
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Фото: GiperNN
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