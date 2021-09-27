«Увидеть и полюбить»: новый арт-объект появился на площади Сенной

Новая смотровая площадка с арт-объектами открылась около нового колеса обозрения. Рядом появились объемные надписи «Увидеть и полюбить» и «Нижний Новгород» и сложенное из красных пальцев рук сердце.

В настоящее время работы на площадке полностью завершены.

«Новое место для селфи», — отмечают жители Нижнего в социальных сетях.

Напомним, ранее неизвестные украли с территории Почаинского бульвара фигурку мышки-пушкаря.

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Фото: GiperNN