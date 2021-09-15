С Почаинского бульвара неизвестные украли скульптуру мышки-пушкаря

С территории Почаинского бульвара неизвестные украли фигурку мышки-пушкаря. Об этом сообщает группа «Прекрасный Нижний» в Facebook. АНО «Центр 800» подтвердили пропажу скульптуры, уточнив, что сама пушка осталась на месте.
В АНО «Центр 800» подтвердили пропажу скульптуры, уточнив, что на месте осталась пушка, которую, злоумышленники, вероятно, не смогли оторвать. Кроме того, в АНО предположили, что подрядная компания, благоустраивающая общественное пространство, сделает еще одну мышь и установит ее на прежнем месте.
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Фото: социальные сети
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