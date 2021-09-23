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В Нижнем Новгороде запускают фестиваль туристических программ для слепых и слабовидящих

С 24 по 26 сентября в столице Приволжья пройдет Всероссийский фестиваль туристических практик для слепых и слабовидящих. Об этом сообщает организатор мероприятия — Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата».

 

автор фото —Дима Четыре

Из 18 регионов России на фестиваль приедут работники некоммерческих организаций, музеев, общественных организаций, библиотек, образовательных учреждений и те, кто имеет опыт в сфере туризма для незрячих и слабовидящих людей.

Участники фестиваля обсудят 30 региональных программ социального туризма для инвалидов по зрению, примут участие в мастер-классах и тренингах от экспертов. Также, побывают на интерактивной 3D-экскурсии «Тайны Нижегородского кремля», посвященной 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 и 26 сентября в рамках марафона бесплатных экскурсий по Советскому району пройдут бесплатные экскурсии по музейным пространствам ННГУ имени Лобачевского.

 

 

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