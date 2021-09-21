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По музейным пространствам ННГУ проведут бесплатные экскурсии

24 и 26 сентября в рамках марафона бесплатных экскурсий по Советскому району пройдут бесплатные экскурсии по музейным пространствам ННГУ имени Лобачевского.

 

Участники марафона смогут познакомиться со старейшим вузом Нижнего Новгорода. Экскурсоводы «Нескучного Нижнего» подготовили сразу несколько экскурсионных программ. Для гостей проекта откроют — «Зоологический музей ННГУ», проведут экскурсии «История вычислительной техники» и «История Университета».

Кроме того, для жителей города проведут программу — «Плоды ума», состоящую из двух выставок: «Био-АРТ-ЛАБ. Музей прогноз» и «Созерцатели солнца». Первая из них – это мультимедийная интерактивная научно-просветительская музейная экспозиция о новейших достижениях биологии. А вторая  научно-популярная выставка, посвященная истории астрономических наблюдений в России и Нижнем Новгороде.

Для посещения музейных пространств необходима регистрация.



 

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Фото: социальные сети

 

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