По музейным пространствам ННГУ проведут бесплатные экскурсии

Участники марафона смогут познакомиться со старейшим вузом Нижнего Новгорода. Экскурсоводы «Нескучного Нижнего» подготовили сразу несколько экскурсионных программ. Для гостей проекта откроют — «Зоологический музей ННГУ», проведут экскурсии «История вычислительной техники» и «История Университета».

Кроме того, для жителей города проведут программу — «Плоды ума», состоящую из двух выставок: «Био-АРТ-ЛАБ. Музей прогноз» и «Созерцатели солнца». Первая из них – это мультимедийная интерактивная научно-просветительская музейная экспозиция о новейших достижениях биологии. А вторая научно-популярная выставка, посвященная истории астрономических наблюдений в России и Нижнем Новгороде.

Для посещения музейных пространств необходима регистрация.







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Фото: социальные сети