Белый медведь Николаша поселится в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Представители «Лимпопо» уверяют, что место для нового жильца уже почти готово. Первое время он будет проживать в отдельном вольере.

«У нас уже практически все готово к приезду самца, вольер для него находится в финальной стадии завершения»,– сообщили в зоопарке.

Работники зоопарка надеются, что медведи поладят и составят пару. Есть надежда, что Аяна и Николаша выведут потомство для зоопарка.

«Торопить события мы не будем, но предполагаем, что самец по имени Николай приедет к нам ближе к концу осени», – рассказали представители зоопарка.

Напомним, ранее в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился малыш альпаки. И он довольно самостоятельный, с первых минут жизни стал проявлять активность — «требовал» маму и пытался встать на лапы.

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Фото: https://www.oryxphoto.com