18+
  • Город
  • Общество
Общество

Белый медведь Николаша поселится в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Еще один белый медведь поселится на территории зоопарка «Лимпопо» в конце ноября. Житель Северного полюса по имени Николаша составит пару белой медведице Аяне. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

 

Представители «Лимпопо» уверяют, что место для нового жильца уже почти готово. Первое время он будет проживать в отдельном вольере.

«У нас уже практически все готово к приезду самца, вольер для него находится в финальной стадии завершения»,– сообщили в зоопарке.

Работники зоопарка надеются, что медведи поладят и составят пару. Есть надежда, что Аяна и Николаша выведут потомство для зоопарка.

«Торопить события мы не будем, но предполагаем, что самец по имени Николай приедет к нам ближе к концу осени», – рассказали представители зоопарка.

Напомним, ранее в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился малыш альпаки. И он довольно самостоятельный, с первых минут жизни стал проявлять активность — «требовал» маму и пытался встать на лапы.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: https://www.oryxphoto.com

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: