В Нижегородском зоопарке родился малыш альпака. И он уже довольно самостоятельный

Малыш альпака появился в нижегородском «Лимпопо» в начале сентября. Альпака Умка стала мамой довольно крупного коричневого самца — весом около 7,5 килограммов (на 1–1,5 килограммов больше средней нормы).

С первых минут жизни новорожденный стал проявлять активность — «требовал» маму и активно пытался встать на ножки.

Специалисты отметили, что роды прошли в плановом режиме. Сейчас мама с малышом живут в закрытом вольере, где поддерживается специальная температура. Посетители смогут увидеть семейство через панорамные стекла вольера.





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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»