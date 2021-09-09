18+
  • Город
  • Общество

Нижегородский комик выступит в новом выпуске шоу «Открытый микрофон»

Стартовал шестой сезон проекта «Открытый микрофон», где начинающие комики борются за шанс попасть в команды к Алексею Щербакову, Нурлану Сабурову, Юлии Ахмедовой и к Ивану Абрамову и выиграть главный приз — три миллиона рублей. В новом выпуске в шоу примет комик из Нижнего Новгорода — Ян Зубков.

«Принять участие в шоу было исключительно положительным опытом. Я совсем не мечтал об этом, просто получился хороший побочный эффект от проделанной мной работы в жанре стендап», — отмечает комик Ян Зубков.

Новый выпуск шоу «Открытый микрофон» с участием нижегородца выйдет 10 сентября в 22:00 на телеканале ТНТ.

Напомним, ранее на улице Рождественской прошли танцевальные баттлы в окнах. Так ТНТ представил проект «Новые танцы» в Нижнем Новгороде.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты