Нижегородский комик выступит в новом выпуске шоу «Открытый микрофон»

«Принять участие в шоу было исключительно положительным опытом. Я совсем не мечтал об этом, просто получился хороший побочный эффект от проделанной мной работы в жанре стендап», — отмечает комик Ян Зубков.

Новый выпуск шоу «Открытый микрофон» с участием нижегородца выйдет 10 сентября в 22:00 на телеканале ТНТ.

Напомним, ранее на улице Рождественской прошли танцевальные баттлы в окнах. Так ТНТ представил проект «Новые танцы» в Нижнем Новгороде.





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