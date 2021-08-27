На улице Рождественской прошли танцевальные баттлы в окнах. Так ТНТ представил проект «Новые танцы» в Нижнем Новгороде

25, 26 и 27 августа несколько танцевальных команд устроили соревнование. Жители Нижнего Новгорода наблюдали за происходящим в окнах здания на Рождественской. Каждый мог подойти к зданию и проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки.

В самом проекте «Новые танцы» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри, состав которого будет постоянно меняться. Участников встретят музыканты, тик токеры, блогеры и танцоры; единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет — Мигель. Концепция шоу столкнет участников в противостоянии лицом к лицу: победил – прошел дальше, проиграл – вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети.

Главный приз проекта — 10 миллионов рублей. Ведущими станут — Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов