На набережной Гребного канала восстановили судейскую вышку. В выходные там открылись лапшичная «Совок» и сувенирный магазин «Нижний 800»

В Нижнем Новгороде восстановили заброшенную судейскую вышку. Здание в стиле неоконструктивизма создали в 1988 году для проведения Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту. Главным архитектором выступил – Юрий Карцев. Долгие годы вышка не использовалась.
«Еще одно приятное место для отдыха на набережной. Рядом с вышкой готово благоустройство, десятки лавочек и лежаков. Приходите ловить теплые дни. Рекомендую обязательно поставить это в план на выходные, так как кафе и магазин будут работать до наступления холодов», — добавил министр культуры Олег Беркович.
Напомним, ранее сообщалось, что на Стрелке завершились реставрационные работы ярмарочной фильтровальной станции.
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Фото: Instagram Олега Берковича
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