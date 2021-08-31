На набережной Гребного канала восстановили судейскую вышку. В выходные там открылись лапшичная «Совок» и сувенирный магазин «Нижний 800»

«Еще одно приятное место для отдыха на набережной. Рядом с вышкой готово благоустройство, десятки лавочек и лежаков. Приходите ловить теплые дни. Рекомендую обязательно поставить это в план на выходные, так как кафе и магазин будут работать до наступления холодов», — добавил министр культуры Олег Беркович.

Напомним, ранее сообщалось, что на Стрелке завершились реставрационные работы ярмарочной фильтровальной станции.





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Фото: Instagram Олега Берковича