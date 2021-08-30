Реставрация фильтровальной станции на Стрелке завершена

На Стрелке в столице Приволжья завершились реставрационные работы ярмарочной фильтровальной станции. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в Instagram.
Фильтровальную станцию в столице Приволжья построили в 1909 году. Это было здание в стиле модерн из красного кирпича. К юбилею Нижнего объекту культурного наследия вернули исторический облик.
Перед началом реставрации Ярмарочная фильтровальная станция находилась практически в руинированном состоянии.
«Здание представляло собой практически руины. Стены были покрыты трещинами, полностью разрушилась верхняя часть башни, крыша сгнила и обрушилась. Когда-то фильтровальная станция спасла нижегородцев от холеры, а к юбилею города удалось вернуть здание к жизни. Сегодня оно выглядит так, каким было на момент постройки более века назад, и стало еще одним знаковым объектом на территории обновляемой Стрелки», — добавил министр культуры Олег Беркович.
На восстановление объекта из федерального бюджета выделяли 39 миллионов рублей. Работы вели специалисты государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости.
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Фото: Instagram Олег Беркович
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