Реставрация фильтровальной станции на Стрелке завершена

Фильтровальную станцию в столице Приволжья построили в 1909 году. Это было здание в стиле модерн из красного кирпича. К юбилею Нижнего объекту культурного наследия вернули исторический облик.

Перед началом реставрации Ярмарочная фильтровальная станция находилась практически в руинированном состоянии.

«Здание представляло собой практически руины. Стены были покрыты трещинами, полностью разрушилась верхняя часть башни, крыша сгнила и обрушилась. Когда-то фильтровальная станция спасла нижегородцев от холеры, а к юбилею города удалось вернуть здание к жизни. Сегодня оно выглядит так, каким было на момент постройки более века назад, и стало еще одним знаковым объектом на территории обновляемой Стрелки», — добавил министр культуры Олег Беркович.

На восстановление объекта из федерального бюджета выделяли 39 миллионов рублей. Работы вели специалисты государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости.





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Фото: Instagram Олег Беркович