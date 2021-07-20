Никита Nomerz представил свод правил уличного искусства. Спойлер: их нет!

Основной посыл изданной книги об уличном искусстве — «Правил нет, кроме тех, что придумал ты сам».

«Эксклюзивный, вручную пронумерованный тираж. Вступительная часть отпечатана в технике шелкография, обложка с тиснением, сшитый переплет, 110 страниц. Содержание книги Вы заполните сами, ведь у уличного искусства нет никаких правил», — добавляет художник.